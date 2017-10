Se registra sismo de 5.5 grados en Oaxaca; se sintió en Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-14-02:11:30 Oaxaca

Un sismo de magnitud 5.5 se registró la noche de este viernes en Oaxaca, uno de los estados golpeados el 7 de septiembre por un sismo de magnitud 8.2.



Este nuevo movimiento telúrico también se percibió en el sur de Veracruz, aunque afortunadamente no hubieron daños



El Servicio Sismológico Nacional reportó que el sismo de este viernes sucedió a las 19:20 horas y que su epicentro se localizó a 23 kilómetros al sureste de Salina Cruz.



El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que al momento no se reportan afectaciones.



“Se activaron protocolos de @PcSegob tras sismo de magnitud de 5.5 con epicentro en Salina Cruz, Oax. Al momento no se reportan afectaciones”, escribió en su cuenta de twitter.



Previamente el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, dijo que se realizaron monitoreos en los estados donde se percibió el movimiento telúrico.



Del sismo del 7 de septiembre se han registrado 7 mil 591 réplicas. Del sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.1 con epicentro en Axochiapan, Morelos se han registrado 39 .