Presionan a padres para que sus hijos asistan al CPO

Padres de familia señalaron que son presionados por las directoras del CPO para que sus hijos asistan tomar clases en el lugar siendo que no confían en las condiciones del edificio.



Luego de que este viernes fueran convocados a una reunión en el Salón Azul, la cual inició a las 8 horas y concluyó pasadas las 11 horas, los padres señalaron que no están de acuerdo en que se continúe con las clases en esas instalaciones, pero los amagaron con reprobar a los alumnos que no se presenten.



"Las directoras de las tres escuelas (Colegio Preparatorio Orizabeño, Escuela de Bachilleres Vespertina de Orizaba y Colegio Preparatorio Mixto) nos dijeron que la asistencia a clases representa el 50 por ciento de la validación de las materias, aunque anteriormente nos habían asegurado que podrían seguir tomando clases de manera virtual", mencionaron.



Los paterfamilias explicaron que les preocupa no sólo el estado del inmueble, con grietas visibles y columnas que ya han tenido que ser reforzadas, sino que no hay salida de emergencia y el único acceso y salida es totalmente insuficiente para dar paso rápido a los alumnos en caso de sismo u otra emergencia.



Agregaron que a la fecha sólo una mínima cantidad de alumnos asiste al plantel, pero a los que están tomando clases de manera virtual los hacen acudir a entregar sus tareas y ya se retiran, lo que les apuntan como asistencia, datos que quizá estén falseando con las autoridades educativas para hacer creer que la mayoría va de manera normal.



Dijeron que la mayoría de los padres considera que es necesaria la reubicación, pero no se hace caso a su postura.