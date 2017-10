Hasta la próxima semana quedará Tuxpan con abasto de 100 % en suministro de agua

Hasta la próxima semana, quedará abastecido el suministro de agua al 100 %, asegura la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), oficina operadora de Tuxpan.



Debido a las malas condiciones del tiempo que no permiten el desazolve del pozo, que actualmente se encuentra tapado y que a causa de ello solo permite la captación al 66 por ciento, es que el tandeo a la población se está dando de forma irregular.



El agua que llega a la población y a las dependencias, que se encuentran en la ciudad es escasa; de los 32 mil usuarios de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, el 80 por ciento no cuenta con la suficiente presión de agua para abastecer sus necesidades.



Por el momento, el abastecimiento del vital líquido estará llegando solo a la zona centro, a partir de mañana sábado.



La principal problemática que enfrenta la dependencia para esto, es que los niveles del Río Pantepec, además de estar altos, arrojan palizada y tierra, y hasta no quedar esta situación normalizada, las maquinas no pueden entrar a hacer la limpieza del pozo 2.



Pero tras los pronósticos del tiempo en donde disminuirá la frecuencia de lluvias, es que, de haber condiciones, el personal de Caev efectuará los trabajos necesarios para realizar los trabajos pertinentes.