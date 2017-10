Atorada, área oncológica para IMSS de Coatza

El proyecto para contar con un área oncológica pediátrica en el hospital del IMSS en Coatzacoalcos está a expensas de que se otorguen al menos diez plazas para oncólogos pediátras y enfermeras especializadas, señaló Jorge Tubilla Velasco, delegado del IMSS en Veracruz Sur.



"Tenemos casi todo listo, me refiero a que tenemos el área disponible para hacer los acondicionamientos, el equipamiento prometido por nivel central para llevarlo a cabo, el único tema que nos está atorando y no lo vamos a echar a andar, y lo digo abiertamente, si no se nos apoya con plazas adicionales", indicó.



El delegado refirió que esto se hace de común acuerdo con el sindicato, por que de por sí tienen problemas de falta de cobertura de personal para atender la demanda en Coatzacoalcos.

Agregó que un proyecto de esta naturaleza es de suma importancia pues atendería desde Tabasco, Chiapas e incluso la delegación norte de Veracruz, por lo que se tiene que hacer bien.



Detalló que para brindar la atención se requiere de dos oncopediatras, seis enfermeras especializadas, una trabajadora social y una psicóloga.



Explicó que estas plazas deben ser autorizadas por nivel central, que tendrá que ver de dónde salen o cómo pueden reacomodar.



Recordó que hace tres días se tuvo la revisión salarial con el sindicato y están a la espera de noticias para saber si habrá más plazas o qué es lo que dispone nivel central y así hacer un proyecto digno como corresponde.



Reiteró que la zona de Coatzacoalcos lo amerita, pues las proyecciones del crecimiento del cáncer en los niños para los próximos 20 años amerita que se dé un tratamiento especial, por lo que insistirá en que se les otorguen esas diez plazas.



El delegado del IMSS estuvo presente en la inauguración de la clínica rural de Rafael Delgado, en donde aportó el equipamiento.