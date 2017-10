Proliferan clonación de tarjetas y compras apócrifas

Una problemática grave es la que representa la clonación de tarjetas y compras apócrifas por internet, ya que estos casos se están viendo de manera cada vez más frecuente, indicó Manuel Othón Ramírez López, representante de la Coordinadora de Deudores de la Banca.



"Ese problema desafortunadamente es muy recurrente. Hay dispositivos que permiten clonar la tarjeta, por eso incluso hay a la venta aparatitos con aluminio que cubren nuestros plásticos, no de manera correcta, pero permiten que en algunos supermercados se clonen las tarjetas", aseveró.



Ante ello, dijo, es importante no perder los plásticos de vista, sobre todo en restaurantes, gasolineras, pues los empleados se llevan la tarjeta y hay más posibilidades de clonarla.



Explicó que clonarlas es muy fácil y se requiere de 3 a 5 segundos, por lo que es la más usual.

Indicó que el otro tipo de clonación que se da es a través de internet, cuando se ponen los datos en páginas web que no son seguras y de momento el trámite que se hace ahí aparentemente no se completa o la compra que se hace no llega, pero más adelante la persona detecta en su estado de cuenta compras que no hizo.



"Incluso se da el caso de que vivo en Orizaba y la compra se hizo en México o en otros lugares", mencionó.



En un caso así, dijo, en primer lugar hay que acudir al banco de dónde se tiene la tarjeta con una aclaración por escrito, para solicitar que sea reconocida como compra no hecha por el tarjeta habiente, y luego hay que esperar de cinco a seis meses.



Sin embargo, señaló, la respuesta en el 95 por ciento de los casos es que la reclamación no procede.



Agregó que en ese caso se debe recurrir a la Condusef, pero entre tanto hay que pagar el monto de la compra apócrifa para no caer en mora.



Indicó que para evitar este tipo de problemas, además de no perder de vista la tarjeta, es conveniente no comprar en lugares o páginas web que no son conocidos o seguros.