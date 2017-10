Vuelca tráiler con vacas en la autopista Cosamaloapan – La Tinaja; se desata la rapiña

Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-13-23:53:40 Cosamaloapan

Aparatosa volcadura se registró sobre la autopista Tinaja a Cosamaloapan, cuando un tráiler se salió del carril quedando a mitad de la cuneta, en medio de los dos carriles donde fue observado por varios conductores, quienes de inmediato reportaron el hecho a las unidades de CAPUFE, ya que no se sabía si había personas lesionadas.



Los hechos se registraron sobre la autopista Tinaja a Cosamaloapan, a la altura del kilómetro 22, se reportaba a la Policía Federal, a las unidades de CAPUFE, que se acababa de registrar un accidente ya que se alcanzaba a observar como a mitad del carril estaba volcado un tráiler.



Por lo que de inmediato al lugar de los hechos se desplazaron las unidades de emergencias para verificar el percance que se había registrado y así proceder a auxiliar a quienes se encontraban lesionados.



Fue ahí cuando se percataron que se trataba de un tráiler marca Kenworth color blanco, el cual llevaba una caja cargada con ganado, mismo que quedó acostado en esa zona.



Los paramédicos se dirigieron hasta donde estaba la cabina, para así verificar que no había nadie ya el conductor estaba en la parte de afuera solamente con algunos golpes en el cuerpo.



Oficiales de la Policía Federales tomaron conocimiento de los hechos, para así esperar a que llegara el personal de las grúas y tomar este aparatoso accidente el cual cobró cuantiosos daños materiales, pero el conductor logró salir ileso.



Como siempre sucede en estos casos, la rapiña no se hizo esperar y las vacas que resultaron muertas fueron aliñadas por los pobladores y repartidas su carne.