Relacionan a prestanombres de JDO en despojo de tierras en Campeche

En aras de proteger los intereses de la familia Mouriño, la titular del Tribunal Agrario 59, Janette Castro Lara, desechó la demanda de nulidad presentada contra las actas de las asambleas ejidales, en las que también se repartieron tierras del ejido Lerma a los prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.



Así lo señaló Pedro Celestino May Can, quien el pasado 13 de julio aportó un nuevo legajo de evidencias documentales para el juicio de nulidad que ventila ante el Tribunal Agrario con el objetivo de revertir el despojo de tierras.



También solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a otras instancias agrarias involucradas en el caso, tomar parte en este juicio como terceros interesados, para que se haga justicia, se quiten las tierras a sus acaparadores y se regresen al ejido.



May Can, líder del desaparecido Movimiento Campesino Tierra y Libertad, que surgió para defender al ejido de Lerma del despojo de tierras iniciado por la familia Mouriño para construir su desarrollo Campeche Country Club, dijo que ayer la magistrada le notificó su resolución y le dio un plazo de ocho días para contestarla.



Explicó que Castro Lara resolvió la “prevención”, es decir que no le dio entrada a la demanda con el razonamiento de que “en nada me afecta a mí el que los hayan reconocido como avecindados y ejidatarios y les hayan dado tierras del ejido a los prestanombres de Duarte”.



En la lucha legal que May Can inició desde 2008 ante diversas instancias, la PGR y la SHCP encontraron un hilo conductual en sus pesquisas sobre el caso Duarte, quien a través de varios prestanombres que participaron en el despojo se hizo de tierras en Lerma.



En su resolución, la magistrada pide a May Can precisar “de qué manera afecta a su esfera jurídica el hecho de que la asamblea general de ejidatarios del poblado de Lerma haya reconocido como avecindados y después como ejidatarios a las personas físicas que menciona como codemandados en las diversas actas que impugna”.



También se le exige que precise las prestaciones que reclama a Abel Muñoz Lagunes y a Luis Alberto Kuk Flores, el primero involucrado en el caso de Duarte y el segundo señalado como presunto prestanombres de los Mouriño, pues el tribunal no advierte que se les haya reconocido “calidad alguna”.



De igual manera, le pide identificar los domicilios de los demás codemandados.



“Resolvió la magistrada que es el ejido el que debe pelear las tierras, y me dio ocho días para contestar la prevención. Le dije que sí afecta mi esfera jurídica porque soy ejidatario, y se violó la ley al asignar tierras a gente ajena al ejido”, destacó May Can.



Y acusó: “Puedo sentir que (la magistrada) está terminando el trabajo sucio de los españoles (los Mouriño), ella fue impuesta por ellos con esa misión, pero voy contestar en tiempo y forma la prevención”.



Enojado, cuestionó: “¿Cómo será posible que no afecte mi esfera jurídica, cuando el ejido se queda sin tierras y se le beneficia a los traficantes y acaparadores?”.



Añadió: “Yo soy ejidatario, y al meter personas ajenas se estrechan las tierras y nos toca menos a los verdaderos ejidatarios”.



Según el líder campesino, es claro que la juzgadora “está apoyando a los Mouriño e indirectamente a Duarte y sus prestanombres, y si el (el exgobernador de Veracruz) sale pronto de la cárcel ella será responsable”.



Castro Lara “tiene que entender que somos campesinos y hay una suplencia de la queja, y en el momento que presentamos una demanda no podemos presentarla bastante bien, porque somos campesinos e ignorantes, no fuimos a la escuela”, soltó.



Finalmente pidió que para que la magistrada “no se manche las manos”, transfieran la demanda a otro estado donde haya compromisos con los intereses locales.





CON INFORMACIÓN DE:



http://www.proceso.com.mx/507348/magistrada-apoya-a-los-mourino-a-javier-duarte-en-despojo-tierras-en-campeche-lider-campesino