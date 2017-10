Desabasto de vacunas en centros de salud y hospitales de Coatzacoalcos

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-13-00:47:32 Coatzacoalcos

Pese a estar en plena campaña de vacunación, clínicas y hospitales del Sector Salud así como de instituciones como el IMSS, Pemex e ISSSTE, sufren desabasto de vacunas.



Este jueves, durante un recorrido realizado por DIARIO DEL ISTMO en clínicas del Seguro Social, Pemex y Centros de Salud en Coatzacoalcos, se constató que hacen falta vacunas para la Prevención de Hepatitis, así como la Triple Viral, que desde hace meses no ha llegado, al parecer por un problema de abasto a nivel nacional en todas las instituciones de salud.



Actualmente dentro de la campaña de Vacunación se están aplicando las siguientes vacunas: VPH (Virus del Papiloma Humano) que se aplica en menores de 9 a 11 años de edad, o estudiantes del quinto año de Primaria. Dosis de Albendazol para menores de 2 a 14 años; Vitamina “A” que son dosis para niños desde 6 meses a los 4 años 11 meses, Sabin que es para la prevención de la Poliomielitis que va para niños de 6 meses a cuatro años de edad, así como la Pentavalente.



Así mismo en los Centros de Salud y los brigadistas del Sector Salud, que llevan a cabo la campaña de vacunación principalmente en las escuelas de las colonias, están entregando sobres de Vida Suero Oral a las mamas de los menores de 5 años.



Las vacunas que no hay son de las de Hepatitis y de Triple Viral que se aplica en menores de Uno a seis años, las cuales tienen meses que no llegan a los Hospitales tanto del Centro de Salud como de las instituciones públicas como Pemex, IMSS, ISSSTE.



Otro problema que enfrentan actualmente los brigadistas es la resistencia de las madres de familia para que a las niñas de 9 a 11 años se les aplique la vacuna del Virus del Papiloma Humana (VPH), pues la falta de conocimientos en algunas madres de familia, las hace creer que la aplicación de esta vacuna afectará los órganos reproductores femeninos de las menores, lo cual es completamente falso.



Cabe señalar que esta enfermedad contiene más de 100 cerotipos y la vacuna está conformada para combatir a los cerotipos número 16 y 18, por lo que es falso que afecte la salud reproductiva de las menores que reciben esta vacuna.