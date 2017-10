Manuel Muñoz Ganem, funcionario de Yunes Linares, presume reloj de 800 mil pesos

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-13-00:35:48 Xalapa Manuel Muñoz Ganem, destinó esa pequeña fortuna para la compra de un reloj.

¿Qué haría usted con 800 mil pesos? Tal vez pagar una casa para su familia, liquidar deudas, comprarse un automóvil, comprar medicamentos. Vaya, asuntos de primera necesidad.



Eso pasa con los veracruzanos de a pie, porque en medio de un tan presumido Gobierno austero, el encargado de la Oficina del Gobernador, Manuel Muñoz Ganem, destinó esa pequeña fortuna para la compra de un reloj.



Sí, leyó usted bien, un reloj de una de las marcas más prestigiadas a nivel mundial: A. Lange & Söhne, con valor en el mercado de más de 42 mil dólares; es decir, 804 mil 316 pesos mexicanos.



Con hospitales sin construir, carreteras desechas, escuelas cayéndose y un discurso del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que versa sobre el ahorro, la austeridad republicana y un monto de términos que a los gobiernos les encanta acuñar para sonar populares, al funcionario se le olvidó quitarse su joya antes de la conferencia en la que el mandatario dió a conocer los bienes recuperados de ex funcionarios duartistas que dilapidaron el dinero de los veracruzanos en joyas, tierras, residencias de lujo y demás.



Las características de este reloj dejan perplejo a quien conozca de esta marca, pues además de tener piel de cocodrilo, tiene un aplicado número romano oro blanco pulido y marcadores índice de hora y agujas de oro blanco pulido.



Habría que preguntarle al “hombre fuerte” del Gobernador si esto también será reintegrado a las arcas públicas, como lo han exigido de ex funcionarios, o si acaso utilizará la excusa del ex titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, al asegurar que sus casas en Woodland, Texas, fueron compradas con ahorros y de hipotecar algunas propiedades.











https://www.versiones.com.mx/munoz-ganem-presume-reloj-de-800-mil-pesos/