Esperan recursos para reconstruit barda en el CBTIS 85

A casi un mes de la visita realizada por el personal del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para hacer una evaluación de los daños ocasionados por el sismo del pasado 7 de Septiembre en la escuela Cbtis 85 de Coatzacoalcos, todavía no les han informado si recibirán recursos por las afectaciones.



“Aun no lo sabemos estamos en espera que nos resuelvan, pero como hubo un sismo después en México, quien sabe si nos vayan a apoyar, estamos esperando una respuesta, de lo contrario tendríamos que tomar algunas acciones, de hecho ya las tomamos” comentó el director Leopoldo Guevara del Valle.



Aunque durante esa inspección a la preparatoria, les habían informado que en un mes tendrían una respuesta, todavía no ha llegado, aunque aclaró que tendrán paciencia y van a esperar.



El movimiento telúrico del mes pasado origino que en el plantel se cayeran 97 metros de la barda perimetral que estaba hecha de concreto, y por lo pronto tuvieron que hacer una nueva barda hecha de mallas, cuya obra fue costeada con recursos propios de la institución situada en la colonia Luis Echeverría.



“Le pusimos mallas para evitar que entren gentes extrañas o nuestros alumnos, por ahí puedan escaparse, son adolescentes y estamos en riesgo de que pudieran irse antes de clase” agregó el encargado de este bachillerato.



Durante una inspección realizada por el personal de Protección Civil a raíz de los sismos, también les informaron que tiene que ser derribada un tramo de la barda que colinda con el callejón Chapultepec, pues también los alumnos pueden sufrir algún accidente en cualquier momento.