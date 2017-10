Espera Levet que Yunes cumpla y pague prestaciones a pensionados

No le conviene al gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, incumplir con la promesa que hizo de subsidiar con dos mil millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE); así lo afirmó el dirigente de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV), Enrique Levet Gorozpe.



Recordó que 2018 es un año electoral o político, de ahí la importancia de que el mandatario cumpla con sus promesas.



“Ese fue un ofrecimiento que el gobernador hizo y creo que lo va a cumplir, ya que el gobernador está consciente de la importancia que tiene el IPE y el pago oportuno de los jubilados, sobre todo en un año político”, declaró.



Levet Gorozpe lamentó que el Ejecutivo siga sin oficializar la entrega de ese dinero, lo que daría tranquilidad a los jubilados y provocaría que no haya zozobra ante la posibilidad de que no se cumpla con todas sus prestaciones, sobre todo las de fin de año.



Recordó que el Instituto está pasando por una fragilidad financiera fuerte, de ahí que es urgente buscar alguna solución con la que se pueda garantizar el pago a los pensionados, aunque hasta la fecha el gobierno de Yunes Linares ha cumplido.



Al acudir a la cuarta reunión de diputados integrantes de la comisión especial para estudiar y proponer alternativas a la problemática del instituto en el Congreso local, el líder del FESAPAUV reconoció que tampoco hay avances para realizar una auditoría externa al organismo.



Dijo que se realizó un estudio actuarial, mismo que requirieron los diputados locales para realizar una revisión, sin embargo corresponde al director del IPE, Hilario Barcelata Chávez, decidir si entrega o no la información.