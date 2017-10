Asaltan una iglesia Adventista en Villa Cuichapa Tweet Los delincuentes no dan tregua en Villa Cuichapa en el municipio Moloacan, y no respetan nada ni a nadie, muestra de ello que la madrugada de este jueves atracaron una Iglesia Adventista del Séptimo Dia situada en la calle Insurgentes de la colonia Aviación Cuichapa - 2017-10-12 13:07:09 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-12-18:08:10 Cuichapa Los delincuentes no dan tregua en Villa Cuichapa en el municipio Moloacan, y no respetan nada ni a nadie, muestra de ello que la madrugada de este jueves atracaron una Iglesia Adventista del Séptimo Día situada en la calle Insurgentes de la colonia Aviación.



Del lugar sustrajeron varios objetos de valor entre estos un proyector, equipo de sonido, micrófonos, un DVD y dinero en efectivo producto de ofrendas.

El hecho ha indignado a los miembros de esta asociación religiosa.

