Inseguridad afecta también investigaciones en la UV

Aunque el tema de la inseguridad ha provocado que muchas empresas no quieran ser evaluadas, hace dos años la Universidad Veracruzana (UV) realizó una diagnostico sobre la política de responsabilidad social que tienen estas organizaciones tanto con los clientes, como con los trabajadores.



“Por el tema de la inseguridad muy pocas empresas se prestan para abrir las puertas, no quieren participar, se aíslan, pero vamos muy bien” aseguró José Luis Sánchez Leyva, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana (UV) campus Coatzacoalcos.



De las cientos de empresas que existen en la región, únicamente 17 permitieron que se les realizara el estudio en Coatzacoalcos, detectándose que hace una falta de mejoras en la calidad de servicio de los empleados, así como una atención posterior a los clientes al adquirir un producto, pero salieron bien evaluados en temas de ética como cuidado del medio ambiente.



“Detectamos las áreas que requieren mejoras o capacitación, y en ese sentido les ofrecemos cursos o talleres, para que a partir de ahí se hace una evaluación posterior para ver si están poniendo en marcha lo aprendido” puntualizó el catedrático, quien reconoció que este proyecto lo iniciaron en Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche.



De las empresas que fueron evaluadas, aclaró que estas son de diferentes giros, tanto industriales como de servicios, y la mayoría de ellas se encuentran apostadas en la Administración Portuaria Integral (API).



Aunque aseguró que tienen planes de recurrir con las diferentes cámaras empresariales, como ya lo hicieron con la delegación local de la Cámara Mexicana de la Industria de Transformación (Canacintra).





10 horas el sexto foro internacional “Emprendimiento e Innovación con Responsabilidad Social”, en el que participaron más de 350 estudiantes de diferentes universidades de la Republica Mexicana.



"Es el sexto foro internacional de una red de cuerpos académicos de otras universidades, es un foro de un día tenemos cinco conferencias magistrales, tendremos un rally de conocimiento, un panel de estudiantes sobre de temas de investigación y con expertos que nos hablaran sobre los temas de emprendimiento e innovación" finalizó Sánchez Leyva.

