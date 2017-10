Presenta Margarita Zavala intención de candidatura independiente al INE

Margarita Zavala, quien recientemente renunció a su militancia al Partido Acción Nacional (PAN), acudió ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para registrar su intención de contender por la Presidencia de la República en 2018 como candidata independiente.



Alrededor de las 11:00 horas, la esposa del expresidente Felipe Calderón se presentó ante la Oficialía de Partes del INE para entregar la documentación requerida para poder iniciar su proceso de registro.



"Este un acto de libertad. Iniciamos un nuevo camino", aseguró la aspirante presidencial después de registrarse, y reiteró que es la oportunidad de la ciudadanía para decidir quién puede ser candidato y que es dar un sí al bien común".



Rodeada de reporteros, simpatizantes, su equipo de colaboradores y personalidades como el exdiputado Jorge Camacho y la extitular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) Consuelo Sáizar, entre otros, la expanista agradeció el apoyo, reiteró que se trata de una decisión ética y dijo que en este camino no está sola.



Comentó que sabe que el camino que inicia hoy será difícil pero estará lleno de satisfacciones y que ella eligió, ante la imposición, ponerse del lado de los ciudadanos y de los jóvenes a quien invitó "a ver qué le podemos dar a México".



Luego de realizar su registro Zavala Gómez del Campo difundió un video en el que asegura que su registro es un no rotundo a una forma vieja y caduca de hacer política, a la simulación y al doble discurso, a la mentira.



"Es un no rotundo a la idea de que los políticos son los dueños de los partidos, es un no a los arreglos en los oscuro, al reparto de puestos en cargos públicos, es un no a la compra de voluntades y de apoyos, y a la idea cínica de que sólo con dinero se gana una elección", precisó.



Aseguró que su decisión es un sí a un país valiente que está dispuesto a salir adelante por sus propias manos, y en la imagen se observa a ciudadanos participando en las labores de rescate a causa de los recientes sismos.



Recordó que mucha gente está decepcionada de la política por la falta de líderes honestos, por eso se dirigió a los jóvenes a los que están hartos de promesas y les ofreció que el cambio vendrá de esos millones de mexicanos que están convencidos de que "merecemos un mejor país. El cambio vendrá de ustedes y yo daré esa lucha por ustedes, vamos a dar la batalla con pocos recursos contra partidos atrincherados, contra maquinarias acostumbradas a comprar y torcer voluntades.





