Lluvias provocan deslizamiento que afecta un carril de autopista Veracruz-Puebla

Las lluvias abundantes que cayeron en la región de Orizaba desde las 17:30 hasta las 8 de la noche del miércoles ocasionaron un deslizamiento de ladera del cerro contiguo a la autopista Veracruz-Puebla.



Al filo de las 19:45 horas personal de Caminos y Puentes Federales reportó el deslizamiento que arrastró consigo piedras, tierra y árboles, invadiendo un carril de la autopista pasando el puente de Metlac.



La atención inmediata se dio en el tramo de autopista a fin de evitar accidentes y determinar el factor de riesgo, toda vez que las lluvias no cesan y una parte de la ladera está recargada sobre el material de arrastre, por lo cual al filo de las 20:15 horas hay tráfico lento a un carril y abarca una hilera de medio kilómetro antes de la caseta de peaje de Fortín de las Flores.



Brigadas de Caminos y Puentes Federales ya solicitaron el abanderamiento del tramo carretero, así como labor de maquinaria para habilitar la circulación a un solo carril aunque estarían solicitando la atención de técnicos para determinar si es o no conveniente retirar el material que obstruye el carril de baja velocidad.



Por fortuna no se reportan accidentes vehiculares a consecuencia del deslizamiento de ladera, por lo cual personal de diversas dependencias atienden ya el abanderamiento y esperan la instrucción para proceder en la medida de la seguridad de los conductores.