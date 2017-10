Revoca TEPJF sentencia; OPLE debe emitir nuevos criterios para regidurías

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y los acuerdos del Organismo Público Local Electoral (OPLE), por lo que tendrán que emitir nuevos procedimientos y criterios para la asignación de regidurías y realizar la asignación de los ediles en los 212 municipios de la entidad.



En sesión celebrada la tarde de este miércoles, los magistrados exhibieron el error de los magistrados del TEV que encabeza Roberto Eduardo Sigala Aguilar, acompañado de Javier Hernández y José Oliveros.



Durante la sesión los magistrados aseguraron que los togados veracruzanos de manera incorrecta habían resuelto que para la asignación de regidurías se excluyeran los partidos coaligados que ganaron las presidencias municipales.



En este sentido la alianza que ganaba una Alcaldía no participaba en la designación de cargos edilicios.



Sin embargo, los magistrados federales resolvieron que lo decidido por el TEV fue incorrecto, es por ello que determinaron que sólo se debe excluir al instituto político que ganó la presidencia municipal, mas no al partido que los acompañaba en la alianza.



La decía de los magistrados de la Sala Superior aplica tanto para los ayuntamientos que solo tienen un regidor como para el resto de los mismos.



Al respecto el OPLE debe emitir nuevos procedimientos y criterios para la asignación de regidurías y realizar la asignación de representación proporcional correspondiente y de sobre y sub representación en los 212 municipios de la entidad.