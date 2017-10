Puente Rancho Nuevo, monumento a la corrupción

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-12-01:31:41 San Juan Evangelista El Puente Rancho Nuevo quedó destruido por el Huracán Stan, por lo que el gobierno estatal destinó recursos para construir uno nuevo pero no lo terminó Como un monumento al olvido y a la corrupción, enorme, el puente Rancho Nuevo espera que algún día, algún gobernante de los tres niveles de gobierno, sea terminado.



Construido en el 2008, durante el gobierno estatal de Fidel Herrera Beltrán, el puente que pretendía unir a las congregaciones de Rancho Nuevo con Chapopoapan, y ahorrarse cerca de un kilómetro de distancia entre la carretera federal 145 Sayula-Ciudad Alemán con el poblado antes mencionado, tiene un 70 por ciento de conclusión.



Las bases y el tramo de carretera de concreto se encuentran concluido, al igual que unos metros de terraplén pero la parte que debe unirlo con Chapopoapan, sencillamente no existe.



El puente pretende evitar el arroyo Chapopoapan, que en tiempo de lluvias crece en nivel y fuerza, arrasando el área e incomunicando a ambos poblados ya mencionados.



En el 2005, el huracán Stan arrasó con un puente de concreto y tubos que había en el lugar por lo que el gobierno estatal decidió derribarlo y construir uno nuevo, que al final terminó en el abandono.



De concluirse el terraplén u otro tramo de concreto que una a los poblados, la obra estaría terminada y acabaría un viejo problema de incomunicación entre Rancho Nuevo y Chapopoapan.



En este gobierno municipal, según pobladores de Rancho Nuevo, no se gestionó la conclusión de esa obra. Durante el mandato local anterior que encabezó Faustino Lagunes Rivera, se solicitó el apoyo del gobernador Javier Duarte de Ochoa pero éste hizo caso omiso.



La obra, según saben pobladores, está reportada por el gobierno de Fidel Herrera como concluida.



El puente, escondido entre malezas, solo sirve para mostrar el nivel de corrupción y abandono de los últimos tres gobernadores que no han podido o querido concluirlo pese a la importancia que representa para las más de 300 familiares que habitan en ambos poblados.