Interjet reintegrará importe de boletos si se va del Sur de Veracruz

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-12-01:26:32 Coatzacoalcos

Aunque no se ha confirmado oficialmente que vaya a dejar operar, autoridades del Aeropuerto de Canticas dijeron que en caso de que la aerolínea Interjet deje de operar sus vuelos en esta ciudad, la empresa está obligada a reintegrar el importe a las personas que hayan adquirido sus boletos para viajar por esa línea después del próximo 30 de Octubre, fecha en la que tentativamente dejaría de prestar sus servicios al público en la terminal aérea de Canticas.



De acuerdo con la denuncia que hicieron algunos usuarios en el sentido de conocer que iba a pasar con aquellas personas que compraron boletos para viajar después del 30 de Octubre cuando la aerolínea Interjet va a dejar de operar en Coatzacoalcos, ayer personal del aeropuerto de Canticas informó que aún cuando no hay nada confirmado, en caso de que Interjet deje de prestar sus servicios en dicha terminal aérea, está obligada a reintegrar al usuario el importe del boleto adquirido con anticipación, o en su defecto el comprador podrá ejercer sus derechos legales en instancias, como la Profeco principalmente.



Aunque se ha anunciado que a partir del próximo 30 de Octubre Interjet dejará de operar en el aeropuerto de Canticas, debido a un problema de pista que enfrenta actualmente en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad, hasta el momento la noticia no ha sido oficializada por parte de la empresa Interjet, quien por el momento sigue operando de manera normal 15 vuelos semanales del aeropuerto local a la capital del país.