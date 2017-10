Texistepec fuera de municipios en desastre

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-12-00:54:57 Texistepec Vectores de la jurisdicción sanitaria número X, iniciaron el abatimiento de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya en algunos poblados que fueron inundados por el río Coatzacoalcos

En tanto los principales caminos empiezan a ser liberados por el agua y se logra restablecer la comunicación entre los pueblos de la ribera del río Coatzacoalcos; en dirigente de la asociación civil Unidos por Texistepec, Domingo Flores Alvares lamentó que no se haya incluido a este municipio entre los que se pidió se declare en estado de emergencia para que sea integrado en los programas de rehabilitación federal.



Mientras, desde este miércoles, la jurisdicción sanitaria número X con sede en San Andrés Tuxtla inició los trabajos de abatimiento del mosquito transmisor del dengue en coordinación con el gobierno municipal a fin de combatir enfermedades como el zika y la chikungunya que pudiera darse por el acumulamiento de aguas en las zonas pantanosas y campos de cultivo.



Los trabajos de fumigación se llevan a cabo en las congregaciones de Loma Bonita, San Lorenzo Tenochtitlan, Buena Vista y El Corpal, lugares a donde ya se puede acceder por carretera informó la síndica Yesenia Lara Gutiérrez.



Por otro lado, Domingo Flores Alvares, dirigente de la asociación civil Unidos por Texistepec, lamentó que esta municipalidad no haya sido incluido en la declaratoria de emergencia y desastre a fin de que los recursos del Fondo de desastres naturales fueran aplicados para las comunidades que fueron dañadas por las inundaciones.



“Hay perdidas en cultivo, en maíz, en ganado, en caminos, campos, casas que les llegó el agua a más de un metro, enseres, cosas útiles en las casas, mucho y no es posible que no se declare en emergencia. En fin. Vamos a trabajar con el nuevo Presidente Municipal para ver como ayudamos a estas gentes”, dijo Flores Alvares, quien este martes y miércoles coordinó una brigada de apoyo a damnificados.