Enfrenta Veracruz grandes retos para vigilar los derechos de niñas y adolescentes

De acuerdo con el semáforo municipal de los derechos de niñas, niños y adolescentes, presentado por la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos, (ODISEA), el 3.3 por ciento de las niñas entre 12 y 17 años que viven en la entidad veracruzana han sido madres por lo menos una vez.



Mediante un estudio dado a conocer justamente este este miércoles 11 de octubre que se celebra el Día Internacional de la Niña, se agrega que un análisis del INEGI presentado en el 2010 reportó que 128 mil 324 Niñas de tres a 19 años en la entidad no contaban con ningún grado de escolaridad, y 502 mil 414 niñas veracruzanas entre tres y 19 años no tenían derechohabiencia para acceder a servicios de salud.



Ante ello, la organización refirió que Veracruz enfrenta grandes retos en materia de cumplimiento a los derechos de niñas y adolescentes.



Refiere el documento que en la actualidad en el mundo viven mil 100 millones de Niñas (ONU Mujeres), la gran mayoría de ellas enfrentan violaciones a sus derechos humanos; la discriminación, el abuso y el maltrato son expresiones de violencia de género socialmente aceptadas.



“Esto es algo que no podemos permitir, tenemos que sumarnos con todos los actores sociales para eliminar la violencia en contra de las niñas y adolescentes. El 11 de Octubre es un día importante para las niñas del mundo, pues se busca reconocer sus derechos y sensibilizar a las personas sobre los grandes peligros que afrontan las niñas actualmente”.



Es por lo anterior que World Visión México (WVM) se unió a la campaña global para poner fin a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, “situación que nos compromete a llevar a cabo acciones prioritarias particularmente en favor de las niñas y adolescentes para contribuir a las metas del Objetivo 5 de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.



WVM mencionó que actualmente impactan de forma positiva en la vida más de cinco mil niñas en los municipios de Mixtla, Tehuipango y Atlahuilco, a quienes les ayudan a fortalecer sus habilidades para mejorar sus condiciones de vida y lograr su empoderamiento.



De acuerdo con INEGI (Encuesta Intercensal 2015), en México viven 19.4 Millones de Niñas entre 0 y 17 años, las cuales son vulnerables ante situaciones de violencia originadas por el entorno social en el que se desenvuelven.



Esta situación es preocupante -explican- y nos llama como sociedad a impulsar acciones que promuevan el respeto a los derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), en la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres y; en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”.



Estamos comprometidos a eliminar a todas las formas de discriminación y violencia contra todas las mujeres y las niñas a través de la incidencia en políticas y leyes que promuevan la igualdad de género, y eliminen prácticas nocivas como el matrimonio infantil, la trata y la explotación sexual.



“Hacemos un llamado a todos los actores sociales para sumarse a acciones que contribuyan a eliminar la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Como una organización global humanitaria comprometida con la niñez, estamos en la mejor disposición de sumarnos a todas las iniciativas que promuevan el bienestar integral y el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, para la construcción de una sociedad más justa, segura e incluyente”.