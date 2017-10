Impunidad favorece la realización de ilícitos: Jesús Castañeda

La impunidad favorece a la permanencia de actos ilícitos como la corrupción que impera en Veracruz y en todo el país, refirió el empresario xalapeño y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jesús Castañeda Nevárez.



En entrevista telefónica, luego de que se diera a conocer que México ocupa el primer lugar en corrupción entre los países de América Latina, mencionó que hace falta un sistema de justicia eficaz que castigue a quienes cometan actos de corrupción, ya que muchas veces se les ve caminando libremente por las calles aunque hayan sido señalados por la sociedad.



“Si no tenemos nosotros un sistema de impartición de justicia eficaz nos va a llevar a que encontremos delincuentes o personas que han lastimado a la sociedad con sus actos y que transitan por la calle con total impunidad porque se equivocaron los abogados o porque el sistema judicial los favoreció y eso es lo que nos está dando en la torre como nación”.



Jesús Castañeda Nevárez recordó el caso de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y funcionarios de primer nivel que fueron fuertemente señalados de corrupción y en donde se mostraron pruebas contundentes, sin embargo el organismo encargado de revisar si había conflictos de intereses salió en defensa del Presidente de la República.



“¿Cómo podemos nosotros pretender salir de un señalamiento tan negativo a nivel mundial cuando a nivel mundial fuimos exhibidos y no pasó nada?”.



Por último, dijo que todo esto resulta muy lamentable porque hay muchas prácticas, hábitos y costumbres que la misma sociedad no identifica como corrupción, volviéndose cotidiano y normalmente admitido, “esto nos tiene que llevar a entender que tiene orígenes desde el seno familiar y el educativo”, concluyó.