El doble sufrimiento del “Pescador” Hernández

2017-10-11 Coatzacoalcos Antonio "El Pescador" Hernández, ahora busca ser apoyado para que lo operen de la próstata lo más pronto posible

A sus 30 años es cuando Antonio “El Pescador” Hernández tuvo sus primeros zapatos, los cuales les regalaron de su primera carrera que ganó.



Fue en los años 80 cuando nació la leyenda del atleta porteño, quien ahora batalla contra la enfermedad y la pobreza.



“Aquí en la playa la gane, corría yo descalzo, me dijeron que me iba a lastimar las los dedos, y después me regalaron unos tenis”, relata al derramarse unas lagrimas en su rostro.



Recuerda que a los siete años de edad llego de la Ciudad de México a Coatzacoalcos, teniendo que vivir en una colonia de paracaidistas que se instalaron en el antiguo malecón.



A sus 25 años es cuando decidió meterse a su estudiar en la escuela nocturna, concluyendo únicamente hasta el quinto grado de primaria.



Aunque nunca aprendió ningún oficio cree que nació con un talento para correr, y lo cual ha aprovechado durante la última etapa de su juventud y en su adultez.



Lo conocen como “El Pescador”, porque también se dedica a la pesca, con la cual se ha ido ganando la vida y podido alimentar a su madre.



Entre sus hazañas, se encuentra haber impuesto un record en el medio maratón de 21 kilómetros que se realizo en el puerto de Veracruz, logrando en una hora con tres minutos llegar a la meta.



No solo en el estado participo en carreras, sino también en diferentes lugares de la Republica Mexicana, como Cancún, Mérida, Chihuahua, y Tampico.



Aunque actualmente le ha ido muy mal económicamente, pues casi no tiene para comer, ya que no ha participado en carreras para ganar dinero.



Únicamente con el apoyo de sus compañeros con que entrena el atletismo, es como ha subsistido para poder tener el pan diario en su humilde hogar en su casa de la calle Camilo Ordaz número 610 de la colonia Adolfo López Mateos.



De las alegrías a los llantos, es como ahora vive el “Pescador” Hernández, quien tiene un doble sufrimiento, pues no tiene trabajo y un dolor en la próstata que no lo deja dormir tranquilamente.



Aun con sonda y molestias, decidió trasladarse este martes en una bicicleta hasta el Ayuntamiento de Coatzacoalcos, en donde buscaba encontrar al presidente municipal, y pedir que le agilizaran su operación, pues esta será hasta finales del mes de Diciembre.



“Yo quiero volver a correr, de ahí ayudo a mi mamá”.



A sus 67 años, todavía ha corrido algunas carreras, unas las ha ganado y otras las ha perdido, quedando solo los recuerdos de los años gloriosos.