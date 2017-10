En ruinas, muelles de la Terminal de Pajaritos pese a millonaria inversión

Cortesía ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-11-00:25:01 Coatzacoalcos El Muelle 1, es utilizado por la empresa Braskem-Idesa y la falta de mantenimiento en las instalaciones es evidente

Si el gobierno pretendía acabar con ‘la gallina de los huevos de oro’ que se suponía era Petróleos Mexicanos (Pemex), lo está logrando, pues la falta de mantenimiento y desinterés de funcionarios dentro de los complejos está cumpliendo con este propósito, y para muestra está la Terminal Marítima de Pajaritos, donde sus ocho muelles están en ruinas.



El deterioro y daños que presentan es un claro ejemplo de cómo la cúpula del poder y el director general, José Antonio González Anaya, maneja los destinos de PEMEX y su posible entierro como empresa por la falta de mantenimiento.



Los trabajadores aseguran que la empresa se encuentra en ‘terapia intensiva’, en todas las aéreas productivas y que la iniciativa privada es un hecho que va a entrar.



En los centros de trabajo se observan que grandes extensiones de tubería están oxidadas y muchas piezas se han convertido en chatarra.



En la Terminal Marítima de Pajaritos existen nueve espacios en ocho muelles de carga y descarga, pero la mayoría no funciona.



El muelle 1 es utilizado por la empresa Braskem-Idesa; el muelle 2 quedó fuera de servicio por la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos (API), debido a que representa un riesgo en las maniobras y puede ser peligroso para los trabajadores y la tripulación de los navíos.



Los capitanes de diversas embarcaciones al conocer el estado que guarda las instalaciones decidieron de no seguir utilizándolo y con esto evitar futuras tragedias en la zona.



Al Muelle 3 se le dio una ‘manita de gato’ el año pasado y funciona a medias porque la compañía no entregó los trabajos de reparación; este espacio no cuenta con un cárcamo para la recuperación del producto y se hace manualmente, depositándolo en tanques de 200 litros.



Además, no tiene luminarias, las casetas no tienen energía eléctrica, las operaciones de desembarques se realizan en el día y por la noche utiliza la luz de los barcos o la claridad de la luna.



El muelle 4 está a punto de caerse; el 5 expiró, se cayó en pedazos; el 6 está fuera de operación por ser inseguro para las maniobras de carga; el muelle 7 está a punto de colapsar, pese a que es utilizado por barcos grandes, las condiciones en las que se encuentran es bastante peligrosa.

Los muelles 8 y 9 presentan las mismas condiciones no cuentan con electricidad y están fuera de servicio.





COMPRAN EQUIPO SIN QUE ESTÉN APROVECHANDO



Hace tres años se realizó una compra de 50 ‘brazos’ de carga marina a la empresa KANON Loading Equipmet, pagando la cantidad de 20 mil euros por cada uno; este aparato es empleado para las maniobras de descarga de los barcos, de los cuales solo colocaron unos cuantos.



En el muelle 1, funciona sólo uno; en el Muelle 3 colocaron seis, de los cuales uno no funciona y se le tuvo que conectar mangueras a los adaptadores para que sirviera y se realizara la descarga de Gas LP; en el Muelle 7, hay cuatro, los demás muelles se siguen trabajando con los brazos viejos que se tenían, mientras el resto están tirados en el área del helipuerto, frente al muelle 6, donde están expuestos a las condiciones climáticas.



Lo que sí hay que decir de los brazos marinos que son tecnología de primer mundo, pero el problema fue que por ahorrarse unos cuantos euros, la empresa los adquirió sin el mantenimiento que se requiere para este tipo de instrumentos; por las condiciones en las que se encuentran la Terminal Marítima de Pajaritos no se pueden instalar más aparatos, ya que los muelles del 1 al 9 se están cayéndose a pedazos y son unas ruinas.