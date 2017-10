Daños provocados por desastres naturales, reflejo de la corrupción: CCE Veracruz

La grave corrupción que impera en México se manifiesta en los daños sufridos en fraccionamientos, colonias y delegaciones con el embate de los fenómenos naturales.



José Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que si la autoridad no hubiera entregado permisos para construir en zonas de riesgo los estragos serían menores.



“Lo que domina al país es la corrupción e impunidad. Hay fraccionamientos que se han establecidos en lugares inhabitables donde no hay el mínimo de servicios que debería tener una unidad habitacional y esto no se hubiera podido lograr si no hubiera un binomio, y ese es autoridad y empresarios”.



Exigió que se ejerza todo el peso de la ley en contra de los empresarios corruptos que anteponen intereses personales a cambio del bien común.



Aseveró que el CCE se coordina con representantes de la Cámara Nacional de la Industria y Promoción de la Vivienda y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción para combatir la corrupción e impunidad.



“Es importante que se ejerza todo el peso de la ley en los empresarios que no tienen conciencia de sus actos y que buscan dinero a costa del bien de la comunidad. Eso ya no lo vamos a permitir. Hemos estado en pláticas cercanas con los presidentes de Canadevi y de la CMIC para que nos ayuden a permear hacia las delegaciones regionales, estatales y municipales para combatir estas situaciones y queden fuera los constructores que no les importe el bien de la comunidad”.



Puntualizó que México tocó fondo en el tema de la corrupción y debe actuarse al respecto.



Por otro lado consideró prematuro hablar de resultados del gobierno estatal ya que se trata de un bienio, el arranque fue complicado y solo han transcurrido unos meses.



“Ha sido un arranque complicado de gobierno porque tomó el estado en una situación difícil y precaria. Creemos que falta tiempo porque es muy difícil que en tan poco tiempo se logren los resultados que quisiéramos. Se va avanzando en cada tema, lento pero se va avanzando”.