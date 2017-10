Mineras seguirán buscando permisos para explotar recursos en Veracruz: LAVIDA

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-10-17:39:57 Foto tomada de: https://lamula.pe/media/uploads/5e806055-6542-4743-8347-bd420f98bc8a.jpg

Según el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas de Defensa Ambiental (LAVIDA), Guillermo Rodríguez Curiel, la concesión a Candelaria Mining que retirara la solicitud de permisos para el proyecto minero La Paila en Actopan y Alto Lucero es de 100 años, por lo que podrían seguir buscando las licencias y no bajarán la guardia.



Recordó que esa empresa ya había intentado instaurar el proyecto minero Caballo Blanco bajo el nombre de Gold Group, además de sigue en Veracruz y no se van a ir.



"Esto no quiere decir que se van de Veracruz, porque las concesiones son a 50 años y renovadas otros 50, podemos hablar de que una concesión es por 100 años, entonces tranquilamente se esperaron a que hubiera cambio de gobierno y ahora aparece una nueva empresa. Ahora ya no es Gold Group, ahora es Candelaria Mining, que mete un manifiesto con el proyecto La Paila, ya no se llama Caballo Blanco", explicó.



Por ello consideró que se prevé un nuevo intento en el corto plazo, por lo que la empresa transnacional podría estar esperando que pasen las elecciones y haya otro cambio de gobierno en Veracruz y a nivel federal.



No obstante subrayó que los pueblos de la zona se mantendrán en resistencia pacífica para impedir que se instalen las minas que pretenden explotar los recursos de Veracruz.



Y es que lamentó que además de los riesgos naturales y a la vida de las comunidades, se enfrentan comúnmente a actos de violencia y delincuencia en los sitios donde se permiten las minas.



"Van a regresar, ¿te gusta para el año 19 o el año 20?, (después de las elecciones) por supuesto. Está demostrado que donde llegan las mineras siempre aparece violencia, aparece la delincuencia; hasta ahorita por lo pronto la población misma ha evitado que esto sea así, yo considero que ha actuado muy correcta la población en actuar de manera pacífica", abundó.