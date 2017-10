FGE cambió reglamento del servicio profesional ilegalmente: abogado

El abogado Fidel Ordóñez Solana, aseguró que el decreto de reforma al Artículo 8 del reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del Estado (FGE) es ilegal porque refiera a una legislación que no se sabe a qué o en qué condiciones se encuentra en la actualidad.



En entrevista vía telefónica, quien fuera subprocurador general de justicia dijo que este Decreto no es aplicable de ninguna forma porque no existe ningún apercibimiento legal para que las personas puedan pasar de los cinco años que se había establecido en el 2015, a los seis meses que se pretende ahora por instrucciones del fiscal general Jorge Winckler Ortiz.



“Es ilegal porque refiera a una legislación que no se sabe a qué o en qué condiciones está el Capítulo 1 título sexto del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado”.



Acusó que en dicha Gaceta y Decreto de la FGE se pueden observar varios errores, una vez que el capítulo que se refiere a otros temas diferentes a los del Servicio Profesional de Carrera.



“Lo más lamentable es que sale publicado en la Gaceta Oficial del Estado, que es un colegiado de personas que realizan bien su trabajo y que no les queda de otra más que publicar, aunque tengan errores”.



En este caso -mencionó- los errores van avalados por el maestro Jorge Winckler Ortiz quien no debió haber firmado, es una falta de conocimiento de su propio reglamento a la ley orgánica que tiene la FGE.



Cabe hacer mención que el pasado viernes se dio a conocer que los trabajadores de la Fiscalía General del Estado cuentan con un plazo de seis meses para acreditar los exámenes de control de confianza, comprobar y cubrir el perfil para el actual puesto que desempeñan.



Dicho plazo inició este lunes, lo anterior de acuerdo a la Gaceta Oficial del Estado (GOE) en su número extraordinario 400 publicado el pasado viernes, en donde el fiscal general Jorge Winckler Ortiz explica que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Veracruz: “ningún servidor público podrá prestar sus servicios en la Fiscalía General si no cuenta con la certificación vigente”.



Mediante decreto, el fiscal reformó el Artículo Octavo Transitorio del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.