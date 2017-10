Exigen a SSP alertar presencia de ‘Maras Salvatrucha’ en Xalapa

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-10-17:07:47 Foto tomada de: http://e.rpp-noticias.io/normal/2017/06/14/502850_426414.jpg

El secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Manuel Meza García, negó que en la ciudad haya presencia de “Maras Salvatrucha” como trascendió, y consideró que la Secretaría de Seguridad Pública debería aclararlo para no crear alarma entre la población.



“Nosotros no tenemos ningún información objetiva de que eso sea real. Y deberían aclararlo porque yo que estoy en varios grupos de comités vecinales, causó alarma”, dijo.



Consideró que esas situaciones no se ocultan por lo que de existir se sabría, “y yo no tengo ninguna información de que así sea”.



“Inclusive lo cruzamos con algunas áreas de Seguridad Pública y no hay nada, no sé por qué aun no lo ha aclarado. Yo respeto muchísimo a quien lo escribió pero hay cosas con las que habría que ser más prudente”, abundó.



Sostuvo que en los lugares de Xalapa como Las Fuentes, Xalapa 2000 o Las Ánimas donde se dijo que habría presencia de Maras es donde existen comités de vigilancia y cuentan incluso con algunas cámaras.



“Con todos los lugares que menciona hemos tenido comunicación permanente y reciente, inclusive habla de Jorge Torroella y dice que está organizado y él tiene meses que no está en Xalapa, se fue a Puebla a trabajar”, abundó.



Por esa razón, insistió en que esa información no es correcta por lo que la población puede tener certeza de que se está trabajando para mejorar su seguridad en su caso, con las acciones de prevención del delito.