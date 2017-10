Sin solicitudes en Tuxpan para matrimonios de personas del mismo sexo

Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud ante el registro civil de Tuxpan de personas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio externo Adela Elizabeth Morales Méndez, oficial de esta instancia.



Acotó que recientemente han sido terceros los que han pedido información de ello, pues aunque en el estado de Veracruz no se pueden celebrar este tipo de matrimonios, acotó que pueden intentarlo quienes deseen, interponiendo un amparo federal.



Si este procede, refirió que será la autoridad entonces cuando acepte que efectúe el casamiento de las personas que así lo soliciten.



Esta condición, acotó que no obedece a una opinión personal, sino a lo estipulado en el Artículo 75 del Código Civil del Estado de Veracruz, en donde cita que el matrimonio, es la unión de un solo hombre y una sola mujer y a ello se debe que no se puedan realizar este tipo de uniones ante la ley.



Apuntó que para que pueda darse este tipo de situaciones, se debería de reformar este artículo en el Código Civil, para que puedan celebrarse sin ningún problema.



No obstante, precisó que otras parejas han optado por irse a otras ciudades, como la Ciudad de México, en dónde se tienen mayores facilidades para este tipo de matrimonios, pues en lo que respecta a la entidad, mientras no exista una reforma, no se podrán realizar.