Va Mier Alcolt por reordenamiento urbano en Emiliano Zapata; promete gobierno austero

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-10-00:46:31 Xalapa



El alcalde electo de Emiliano Zapata, Jorge Mier Acolt, afirmó que uno de sus principales objetivos será reordenar el área urbana del municipio, la cual ha crecido en los últimos años y se ha convertido en un problema en la zona metropolitana de Xalapa.



De acuerdo al futuro presidente municipal, la austeridad también se implementará como uno de los ejes de gobierno, en especial para hacer frente a una deuda de 9 millones de pesos heredada por anteriores administraciones.



“No queremos sufrir lo mismo que nuestro municipio hermano de Xalapa. Trabajaremos para que el crecimiento urbano sea ordenado, bajo la ley y que no genere conflicto para los habitantes del municipio.



“Además seremos cuidadosos de que el desarrollo de viviendas cumpla con los servicios básicos, lamentablemente tenemos unos 10 años sin inversiones en drenaje y en el acceso al agua”, precisó.



En su visita al Corporativo Imagen del Golfo, Mier Acolt señaló que Emiliano Zapata atraviesa un rezago social debido a que los gobiernos municipales no han pensado a futuro, por lo que destaca la falta de infraestructura en la zona urbana y rural.



El presupuesto promedio de 140 millones de pesos, sostuvo, se utilizará para apuntalar proyectos de obra pública urgentes, de mejora y dotación de servicios sociales, así como para creación de espacios públicos.



MANEJO TRANSPARENTE



En cuanto a la estrategia administrativa del próximo gobierno municipal, Jorge Mier expresó que apostarán por un manejo transparente y eficiente del dinero público, especialmente para afrontar los pasivos heredados.



“Dedicaremos los esfuerzos para combatir el rezago de todas formas, hay una gasto muy alto en nómina y lo haremos austero, que el gasto corriente no impida invertir en programas y obras.



“Queremos ser un parteaguas y demostrar que hay políticos que queremos servir bien (…) Pensamos que Emiliano Zapata tiene todo el potencial para crecer, siempre y cuando las finanzas se encuentren sanas y haya transparencia”, agregó el integrante de Morena.