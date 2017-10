Amenazan campesinos con tomar SISA

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-10-00:42:56 San Juan Evangelista Campesinos se mantenían frente a la entrada de SISA en espera de una buena sanción en contra de SISA

Campesinos de diversas comunidades que fueron afectadas hace un mes por la contaminación del arroyo Chapopoapan generada por la planta de la empresa Sílice del Istmo SA (SISA) en la congregación de la Cerquilla, dentro del municipio de San Juan Evangelista; se mantenían este lunes en la espera de una respuesta que les daría la Secretaría de gobierno a su exigencia, de reparación de daños y la suspensión de la concesión que la Comisión nacional del agua (Conagua) le otorgó a la compañía para explotar el afluente.



Una comisión de afectados viajó este lunes a Xalapa para reunirse por la tarde con el Secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán y delegados de la Conagua, Semarnat y Profepa, quienes hasta el momento no han emitido ningún dictamen sobre los daños ecológicos que generó el derrame de miles de toneladas de lodo, arena y sedimentos al arroyo Chapopoapan.



Nicolás Antonio Mateo, dirigente del movimiento, dijo que SISA ya empezó a desazolvar el arroyo pero la contaminación continúa pues además de mandar agua sucia, siguen depositando lodo al afluente.



Además, dijo, no se cuantifica aún los daños y el monto económico que deberá indemnizar SISA a cada congregación afectada ya que los predios y las viviendas dejaron de ocupar el arroyo para sus labores comunes.



Los campesinos se mantenían desde las 10 de la mañana estacionados frente a la entrada de la planta, sobre la carretera federal 145 Sayula-Ciudad Alemán en espera de un acuerdo que se llegue en Xalapa. De no ser aceptadas las exigencias, la factoría será cerrada por los mismos afectados.