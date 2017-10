Analiza Ayuntamiento de Tuxpan contratación de crédito por 30mdp

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-09-19:41:37 Tuxpan Analizan autoridades municipales de Tuxpan la contratación de un crédito por 30 mdp para concluir obras

A pesar de que el ayuntamiento de Tuxpan ya tiene previsto con qué institución financiera podría contratar la línea de 30 millones de pesos autorizada por el Congreso, aun se analiza si se emplea o no.



De no ser factible la contratación de la línea crecidita, todas las obras pendientes, entre ellas la rehabilitación del libramiento Adolfo López Mateos que va del campo de la Sahop a la calle Álvaro Obregón, no se realizaran; señaló el síndico único, Javier Benítez Ponce.





INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE…