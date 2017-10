Sin cambios en delegaciones federales de Veracruz: Ángel Ochoa

Una vez que Tomás Carrillo e Irais Morales no obtuvieron el voto popular para el cargo de alcaldes de Cosamaloapan y Tantoyuca, regresaron a sus cargos como delegados del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas respectivamente, informó el delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, Ángel Isaac Ochoa Pérez.



Entrevistado la mañana de este lunes previo a la entrega de créditos para afectados por las contingencias pasadas en la entidad veracruzana por parte del ISSSTE, indicó que a causa de estos fenómenos como huracanes y sismos se ha frenado la rotación de las delegaciones estatales.



“Ha tenido prioridad lo que ha sucedido en el estado y el país, por lo que no podemos estar pensando en movimientos, hay prioridades en el país que se deben de tener, es de primordial interés. Aquí el estado de Veracruz es referente en cuanto al trabajo a nivel federal, no podemos decir que haya muchos en la tablita”.



Cabe hacer mención que en días pasados se ha estado especulando en medios de comunicación la salida tanto del delegado de la Segob, Ángel Isaac Ochoa, como de otros funcionarios federales; al respecto, Ochoa Pérez indicó que de haber cambios obedecerán al compromiso y responsabilidad de la sociedad, que estén incumpliendo con la asignación que les fue asignada.



Cuestionado en torno a si no se prevén cambios por aspiraciones políticas para el proceso del próximo año, el coordinador de delegado rechazó esta posibilidad.



“En este momento no tienen que ver con alguna aspiración política. Todos los delegados federales están cumpliendo con la responsabilidad que les fue asignada; ya la propia ley, si alguien quiera alguna aspiración, fijará los tiempos para quienes aspiren a un cargo de elección popular”.



Finalmente afirmó que quienes aspiren a algún cargo de elección popular para el proceso electoral del 2018 deberán apegarse a lo que marque el Código de Procedimientos Electorales.