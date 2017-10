Falta capacitación y equipo en Veracruz para manejar una escena del crimen

Conocer las tácticas para recoger evidencia en un hecho o escena del crimen es fundamental dentro de una investigación, pero no todos los inmiscuidos en el proceso saben cómo hacerlo, señaló Alberto Gómez Mariaca, presidente de la Barra de Criminólogos y Criminalistas de México.



En entrevista, declaró que en algunos casos se encuentran huellas de policías, quienes contaminan el área, al no saber cómo conducirse dentro de ella.



"Es importante preparar, capacitar, preparar a la gente que está inmerso en ese sistema, abogados, criminólogos, pero sobre todo policías; el policía debe entender que no debe contaminar el lugar de intervención llámese hechos o hallazgos y muchas veces por querer ayudar no lo hace correctamente y cuando vamos los investigadores obtenemos huellas de los mismos policías".



En ese sentido señaló que además faltan equipos adecuados para evitar que quienes estén en el lugar lo contaminen. "Los peritos aquí en Veracruz se ponen sus chalecos tácticos, no se cubren con overol, bata o sus guantes, vienen con su gorrita dominguera y no usan su procedimiento".



Consideró que lo anterior evitaría una contaminación excesiva del lugar del hecho, y por ende una mala investigación.



Y pese a que este tipo de actividades deben ser aprovechadas por criminalistas, abogados, policías y peritos, muy pocos acudieron al llamado para asistir al curso "Sistemas e Identificación de Estudios Dermapapiloscopicos", que impartió este fin de semana.