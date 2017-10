Descarta Elizabeth Morales casos de enfermedad respiratoria aguda en clínicas del ISSSTE

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-10-09-19:51:35 Foto tomada de: http://www.opinionysalud.com/wp-content/uploads/2016/05/menores-infeccion-respiratoria.jpg

La delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Veracruz, Elizabeth Morales García, descartó que en alguna de sus clínicas se haya registrado algún caso similar a los que se dieron en el municipio de Coxquihui, donde se atiende el brote de enfermedad respiratoria aguda.



Explicó que en las delegaciones de Papantla, Poza Rica, Gutiérrez Zamora y Tuxpan no se han reportado casos, aun cuando son municipios cercanos a la zona donde se registraron dos casos de decesos de pequeños con problemas respiratorios.



"No tenemos en este momento ningún brote de esta naturaleza, hemos estado muy atentos con el sector salud; en el caso de los huracanes nos coordinamos para que se hicieran las acciones en el momento de la contingencia y que posteriormente se pudieran controlar los brotes de enfermedades que son producto del agua estancada y de la proliferación de moscos", abundó.



Aseveró que no se han activado protocolos al respecto y agregó que están atentos con el Sector Salud, pues insistió en que no existe ningún riesgo.





>> OCHO UNIDADES MÉDICAS DAÑADAS POR SISMOS DE SEPTIEMBRE



Por otra parte refirió que, producto de los sismos que se registraron el mes pasado, ocho unidades médicas se dañaron además de un hospital de Coatzacoalcos que se vio afectado. Sin embargo, subrayó que se hicieron revisiones al inmueble y se harán las reparaciones necesarias.



"Hemos estado monitoreando nuestras 85 unidades médicas, tenemos ocho de ellas que se vieron afectadas con daños menores y el hospital de Coatzacoalcos que se tuvo que desalojar, estamos ya en trabajo de hacer una revisión integral del inmueble para conocer el estado que guarda y las reparaciones que serán necesarias", concluyó.