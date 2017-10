Tramitología de FGE 'asfixia' a familias de desaparecidos en Veracruz

Luego de dos años de desaparecida, la Fiscalía General del Estado (FGE) ofrece recompensa de 250 mil pesos, a las personas que proporcionen información veraz y útil, para la localización de la joven Zaira Romero Hernández, quien desapareció cuando se trasladaba a una sucursal bancaria para realizar un depósito de dinero en efectivo.



Tuvieron que pasar casi 24 meses de tramitología para que el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la FGE, aprobara la recompensa para poder ubicar a Romero Hernández.



Fue apenas el pasado 20 de septiembre en Sesión Ordinaria del Comité Evaluador que aprobó la propuesta realizada por el Fiscal Primero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial, para el ofrecimiento y entrega de recompensa.



Se informó que el 16 de diciembre de 2015, fue vista por última vez en la calle Lucio de la colonia Centro de la ciudad de Xalapa; en la misma fecha se inició la Carpeta de Investigación UIPJ/DXI/9°/290/2015, del índice de la Fiscalía Novena de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial.



El 15 de marzo de 2017, dicha carpeta fue turnada a la Fiscalía Primera de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial.



“Acuerdo Específico 08/2017. Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes aporten información veraz, útil, eficaz, eficiente, efectiva y oportuna, para la localización de la C. Zaira Romero Hernández. El monto de la recompensa es de 250 mil pesos por la información que pudiera obtenerse de la persona mencionada”.



Los reportes periodísticos de la desaparición de la joven, indican que Zaira Romero Hernández, de 22 años de edad, era cajera de la carnicería “La Cabaña”, ubicada en el mercado Jáuregui.



Su ausencia de presentó la mañana del miércoles 18 de diciembre, al salir de su trabajo, una vez que el dueño del establecimiento la mandó sola, a efectuar un depósito de más de 460 mil pesos a la sucursal de Bancomer de Plaza Lerdo.



Familiares de la mujer reportan su desaparición luego que el esposo de la joven, empleado de la misma empresa en otra sucursal, les llamara hasta la tarde, para avisarles que Zaira no había regresado a su trabajo después del mandado de su jefe.



El dueño de la empresa asegura que dos horas después de que la joven saliera a hacer el depósito, mandó a otro empleado a buscarla pero no lograron localizarla. De acuerdo con el patrón, el depósito no se realizó, por lo que interpuso una denuncia en su contra por abuso de confianza.



Familiares de la joven también levantaron una denuncia ante la Fiscalía, quienes aseguran comenzarán a investigar; de acuerdo a ellos, Zaira les había comentado que había efectuado depósitos en ocasiones anteriores, pero no de una cantidad tan elevada.



El día de su desaparición Zaira vestía un short de mezclilla y botas altas hasta la rodilla, blusa blanca con flores y un chaleco, la joven es de tez morena clara, pelo largo y crespo, mide aproximadamente 1.60 centímetros; como señas particulares tiene un lunar en la barbilla.