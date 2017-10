Grúas lucran con operativos de Tránsito

El regidor titular de la comisión edilicia de Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Xalapa, Heriberto Ponce Miguel, denunció que las grúas ven como negocio acudir a los operativos que organizan Tránsito y Transporte Público, puesto que se llegan a cobrar cantidades muy elevadas por el arrastre.



Por ello, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública que se respete la legislación vigente en materia de arrastre de grúas y sanciones por infringir el reglamento de tránsito y transporte en la entidad.



"El llamado es a Seguridad Pública, creo que ellos tienen toda la disponibilidad y debería ser un tema que no se vea como un negocio para las empresas, sino que se vea como un servicio para la ciudad aun cuando no se llevaran las ganancias, entiendo que las empresas van por un tema de negocio, en un servicio tendría un costo pero no tan elevado como ahorita".



Y es que remarcó que según la legislación vigente, el arrastre de grúa no podrá tener un costo mayor al monto de la multa que impone Tránsito o, en su caso, Transporte Público, aunque en los operativos no se está revisando que se cumpla con la ley.



"Los taxis que están circulando sin empadronamiento son detenidos, son puestos en una grúa y se les cobra un monto mayor al de la multa, porque la multa a Transporte Público es de 80 pesos, entonces mi pregunta es si no se está violentando lo que los legisladores señalan, y eso está en la ley", criticó.



El edil apuntó que, en los operativos diarios de Transporte, hasta 300 taxis han sido llevados al corralón en un solo día, lo que genera un gran negocio para las empresas de grúas particulares, ya que se les permite cobrar lo que decidan sin acatar la ley.



"Hay operativos en que un una sola noche se llevan alrededor de 30 o 40 vehículos, la infracción es de 2 mil pesos en alcoholímetro. Ahorita hay operativos día y noche de Transporte Público en el que, tan solo en Xalapa, el número de taxis que se han llevado al corralón es superior a 300", añadió.