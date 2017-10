Fijan plazo para comprobar procedencia de ‘lujos’ de JDO

Quien fuera gestor durante la administración pasada, Jorge Rafael Moreno Fierro, tiene de plazo hasta el 7 de enero del 2018, para comprobar la procedencia o que es dueño de los bienes muebles que fueron confiscados en la bodega "Comercializadora y Distribuidora Istmo, S.A. de C.V.", pertenecientes a la familia Duarte Macías.



La fiscal de Distrito en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial con sede en Córdoba, Deysi del Carmen García Solano, presentó un edicto, mismo que fue publicado el pasado 6 de octubre, en la Gaceta Oficial del Estado, en su número extraordinario 400, en el que se le notifica y advierte que no deberá ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados, además que de no justificar lo anterior todo lo incautado pasará a manos de la FGE o del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.



“Con el apercibimiento que de no manifestar lo que a su derecho convenga en un término de noventa días naturales, contados a partir de la publicación de la presente notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Fiscalía General del Estado o del Gobierno del Estado de Veracruz”.



Cabe recordar que fue el pasado 20 de febrero cuando la FGE dio a conocer el hallazgo de bienes muebles localizados en el interior una bodega ubicada en la avenida 39, número 178, entre calles 23 y 25, de la colonia Paraíso en la ciudad de Córdoba, con la leyenda "Comercializadora y Distribuidora Istmo, S.A. de C.V”.



En dicha bodega, (en la que el Edicto de la GOE, menciona como “Iszztmo” y es “Istmo”), se almacenaban artículos decorativos y afectos que, el exgobernador ahora preso en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, Javier Duarte de Ochoa y su esposa Karime Macías Tubilla, quien vive supuestamente en el Reino Unido, tenían en su residencia oficial de Casa Veracruz, otras de sus viviendas y departamentos.



En virtud de lo anterior, -advierte la FGE-, se notifica a Jorge Rafael Moreno Fierro o quien resulte ser interesado o representante legal o propietario de los diversos bienes muebles que se enlistan, en donde aparecen desde edredones, vajillas, cuadros, plumas, juguetes, bocinas, palos de golf, sillas de ruedas entre otros.



Cabe destacar que la FGE recurrió al Edicto publicado en la GOE, una vez que no cuentan con dirección física de Moreno Fierro solamente la ubicación de la bodega, misma que se encuentra en resguardo de la propia dependencia.



En la lista se encuentran detallados todos los bienes muebles, entre los que destacan más de 100 cuadros, fotografías, reconocimientos, vajillas de porcelana, maletas, edredones, 19 cajas de libros y las emblemáticas agendas de la entonces primera dama Karime Macías Tubilla en la que dictaba su mantra “Merezco abundancia”.