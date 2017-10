Mexicanos siguen teniendo en EU los trabajos más pesados y peor pagados

A pesar de que en Estados Unidos se encuentran radicados más de 40 generaciones con descendencia americana, muchas veces por el apellido los latinos siguen teniendo los trabajos más pesados y los peores pagados, coincidieron integrantes de la Federación de Clubs de Veracruz en el Sur de California.



Gabriel Constantino Cuellar, residente de Long Beach California desde hace 24 años, llegó este fin de semana a visitar a familiares y en esta semana regresa al “Norte”, en su visita señaló que junto con un grupo de compatriotas de Acultzingo y Ciudad Mendoza intentarán ligar lazos y proyectos como el 4x1 Migrante.



Actualmente, dijo, hay muchos compatriotas que tienen miedo porque les fue negado el DACA y bajo riesgo se encuentran principalmente sus hijos que estudian en escuelas y universidades públicas de Estados Unidos y por esta condición podrían ser deportados.



“Es lo que actualmente estamos viviendo las comunidades migrantes radicadas en el sur de California, porque la situación económica al vivir en Estados Unidos es igualmente de difícil, con la única diferencia que quienes están en México les rinde más el dinero que aquí ganamos”, señaló.



Citó de ejemplo que el pago de renta de dos recámaras en un apartamento está en 1 mil 400 dólares, más el servicio de telefonía, alimentos, transporte o gasolina, de ahí que el dinero que se gana por trabajo se debe ahorrar al máximo y reenviar a la familia, pues económicamente la situación en México es difícil al no haber fuentes de empleo.



“Hay gente que no guardan su dinero y se lo gastan, de ahí que muchos regresan en peores condiciones de las que se fueron y si uno no busca superarse los trabajos que los mexicanos agarran en Estados Unidos son los trabajos más pesados y dónde se gana menos, uno de ellos es el campo, mantenimiento de jardines y construcción.