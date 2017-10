Se disparan renta y venta de casas en Ciudad de México

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a costear un porcentaje importante del costo de viviendas y edificios afectados tras el sismo del pasado 19 de septiembre el proceso va lento y las condiciones en que viven decenas de familias no es el adecuado que han tenido que emigrar con familiares, pues incluso los costos de renta y compra de vivienda se encarecieron en los últimos 15 días.



Virginia Carrera Domínguez, prefirió regresar a Río Blanco a vivir con su hija menor, luego que el sismo del pasado 19 afectó el departamento en el que vivía con su hijo mayor en la colonia Doctores de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.



Aunque el inmueble se mantiene en pie, ha sido examinado por arquitectos y se hallaron Fisuras a en muros, barda perimetral y parte de la loza que lo hacen vulnerable a otra sacudida, de ahí que en el trabajo de su hijo de nombre Joel Gutiérrez Carrera le han dicho que busque otro lugar hasta que la aseguradora se haga cargo.



Sin embargo y dada la demanda de vivienda para renta y compra a raíz del sismo, ésta se encareció y explica que una casa que tenía un valor de 450 mil pesos ahora se cotiza en 650 mil pesos y las rentas que estaban en 2 mil 500 ahora están en 3 mil o más, pero lo malo de ello es que particulares que sufrieron afectaciones en inmuebles los “maquillan” y ahora pretenden venderlos.



“Creo que no se vale aprovecharse de la desgracia. Si esta uno ahí en el departamento es porque no hay para donde hacerse, hay necesidad por distancia y tiempos para el trabajo y el colegio de los nietos, pero tampoco se puede vivir bajo riesgo”, señaló.



Tampoco se puede comprar otra propiedad en la Ciudad de México, pues tras el sismo todas a su juicio quedaron afectadas, con la diferencia de que unas más que otras, pero no hay garantía en compra de vivienda, de ahí que son cientos de familias quienes debaten lo que harán con sus propiedades.



Indicó que conoce a familias que por la misma situación regresaron a vivir con parientes en el Estado de México, San Luis y Puebla, por lo cual esperan que el Gobierno Capitalino acelere el proceso y determine como ayudar a miles de afectados.