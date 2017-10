Mujer pide ayuda para encontrar a su padre biológico en Oluta

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-09-00:30:41 Acayucan María del Carmen Arroyo Salazar busca a su padre Rubén Duncan González en la zona sur del Estado de Veracruz, específicamente en Oluta y Acayucan

“Hola me llamo María del Carmen Arroyo Salazar estoy buscando a mi padre biológico nunca lo he visto el se llama Rubén Duncan González”, dice el comunicado de la ama de casa, que a través de redes sociales y mensajes a periodistas locales busca a quien asegura es su padre y que vive en el municipio de Oluta.



La ama de casa vive actualmente en Torreón, Coahuila, y es hija de María del Refugio Salazar Rangel, quien es originaria de Nuevo Mercurio, Zacatecas.



“Ella es de Nuevo Mercurio Zacatecas México ahí se conocieron luego ya juntos se fueron para Veracruz o Acayucan, Veracruz, ahí nací yo después por motivos que desconozco mi mamá se vino para Torreón Coahuila México y nunca supe más de él hasta la fecha”, explica.



“Siempre he tenido el deseo, la necesidad de saber de dónde vengo pero por miedo a lastimar y a ser lastimada no había tenido el valor de buscar mi identidad pero creo que nunca es tarde y le pido a Dios y a todas las personas que lean mi publicación que me ayuden a encontrar mi historia tal vez alguien podrá pensar que siendo yo una persona de 43 años ya no me haga falta mi padre o mi madre pero si me hacen falta esta ausencia de mi padre biológico es un vacío que llevo en mi mente y mi corazón. No tengo ningún interés en nada ni perjudicar a nadie solo quiero juntar los pedazos de mi ser y completar mi historia”, detalla.



Afirma que todos sus familiares por parte de su padre biológico, están registrados en Minatitlán donde tiene una hermana que se llama Socorro Duncan González.