Morena-Veracruz abre puerta para que diputados busquen reelegirse en 2018

En entrevista, la diputada federal de dicha fuerza política, Rocío Nahle García, aseveró que sin importar que los lineamientos de Morena no permiten repetir en un cargo, esto sí se consentirá para el proceso electoral de 2018.



La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, hay Derechos Constitucionales que el partido tiene que respetar, pese a que la filosofía del partido no los comparte.



“El partido es respetuoso de la Ley y llegado el momento se respetará la decisión de cada militante”, aseveró.



Esta postura va en contra de lo señalado por el dirigente estatal, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, quien sostiene que los actuales diputados locales e incluso los federales en Veracruz no repetirán en el mismo cargo para 2018.



Pese a lo anterior, la legisladora federal recordó que la Ley permite la reelección en cargos como el de diputados locales y federales, lo que no se puede prohibir por parte de esta fuerza política.



En ese sentido, la diputada federal subrayó que los Derechos políticos, independientemente de los lineamientos de MORENA, no pueden violentarse.



Por esta razón dijo que es difícil que existan problemas en este tema para las elecciones de 2018, ya que el Consejo Político de MORENA tiene que ser respetuoso de la propia Constitución y la decisión que tomen sus militantes.