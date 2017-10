Fatal colisión en la Tuxpan-Tampico; un muerto

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-09-00:10:45 Tuxpan La unidad accidentada

Un muerto y cuatro lesionados fue el saldo de un aparatoso choque entre un taxi y un automóvil registrado la mañana de este domingo.



Los primeros reportes indican que por la carretera federal 180 Tuxpan-Tampico circulaba el taxi con económico 143 del sitio de Potrero del Llano, manejado por Jesús E. J. de 33 años.



Además en dicha unidad viajaban como pasajeros Marcelo A. de 70 años, Cirila C. C. de 66 años, Olga Lidia C. C. de 32 años y su hija de 8 años Alejandra, todos originarios de la localidad ex Hacienda Alazán.



Al llegar al kilómetro 45 y entronque de la carretera 127 Alazán- Canoas, los impactó de frente el coche Chevrolet Astra, manejado por Milton A. G. de 36 años, originario de la localidad Potrero del Llano.



Según testigos, el conductor del coche Astra invadió carril contrario al intentar incorporarse sin precaución a la carretera 127.



Tras el encontronazo, el septuagenario perdió la vida prensado entre los fierros retorcidos de la cabina, pues viajaba como copiloto.



Los demás tripulantes resultaron lesionados y fueron auxiliados por paramédicos, posteriormente trasladados a un hospital de Cerro Azul.



La zona se vió acordonada por elementos de la Policía Estatal y Federal, mientras que las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del cadáver.