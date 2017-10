Malos políticos le fallaron al PRI: Fundación Colosio

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-10-08-01:03:18 Coatzacoalcos Zaida Lladó Castillo, dirigente estatal de Fundación Colosio

La presidenta estatal de la Fundación Colosio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Zaida Lladó Castillo, reconoció que esta agrupación tiene fallas y hay que corregirlas, por lo cual están siendo desprestigiados por los políticos que les fallaron.



Sin decir nombres de algún personaje en especial del PRI que actualmente se encuentre en líos con la justicia o en la cárcel, únicamente se concretó en decir que se están unificando y no fracturando como organización política, como lo están haciendo otros partidos políticos.



Durante su visita a Coatzacoalcos, resaltó que impartiría una conferencia sobre los escenarios rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, para saber cómo caminar.



"El año pasado fuimos objeto de denostaciones, de agravios, y que todo eso obviamente nos mermo en el ánimo de la ciudadanía, no obstante el PRI tuvo una votación que lo hace estar en el escenario para la competencia", manifestó.



Asimismo dio a conocer que estaba haciendo una gira desde hace tres semanas para legitimar las estructuras de esta fundación Colosio, la cual anteriormente estaba a cargo de Gina Domínguez Colio, ex vocero del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, ambos encerrados en diferentes penales del país.



Preciso que ha recorrido el 65 por ciento de los 212 municipios de la entidad, y viendo los perfiles de las personas que los representaran en cada un de estas localidades.



Recalcó que la fundación es la parte ideológica del partido, y sirve para el rescate de los valores, como generar los diagnósticos regionales en cada zona de Veracruz.



Finalmente declaró que han sido cuidadosos en la selección de cada delegado regional de la fundación Colosio, debido a que considera que hay más buenos que malos en el partido.