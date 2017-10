Por falta de recursos en DGTE, Nanchital no tiene elementos de vialidad desde hace dos meses Tweet Aún cuando ya ha transcurrido más de dos meses desde que la delegación de tránsito número 41 se quedó sin titular y sin elementos de vialidad, la Dirección General de Tránsito del Estado (DGTE) no resuelve la problemática, sus representantes argumentan que la falta de recursos es el principal impedimento Nanchital - 2017-10-07 18:21:04 - Jairo Torres / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-10-07-23:22:01 Nanchital La falta de recursos esta impidiendo que se contrate más elementos de tránsito y llegue un nuevo delegado Aún cuando ya ha transcurrido más de dos meses desde que la delegación de tránsito número 41 se quedó sin titular y sin elementos de vialidad, la Dirección General de Tránsito del Estado (DGTE) no resuelve la problemática, sus representantes argumentan que la falta de recursos es el principal impedimento.



El gobierno municipal de esta ciudad ha insistido ante las autoridades estatales, para que sea nombrado un nuevo delegado, así como que cuente con el mismo número de agentes viales, ya que la falta de estos ha provocado múltiples problemas en la ciudad por el desorden que provocan automovilistas sin cultura vial, Así también a Ixhuatlán del Sureste.



Ante la falta de elementos, el ayuntamiento ha destinado de personal a su cargo como de Protección Civil, quienes se encargan de poner orden a la hora de entrada y salida de los estudiantes en las distintas escuelas.



Para el gobierno municipal es desconocido en que momento la DGTE asumirá su responsabilidad de resolver esta problemática, ya que fue esta misma dependencia que ordenó que todos aquellos elementos que laboraban como apoyo vial dejarán de hacerlo, estos recibían un apoyo económico por parte del ayuntamiento; señalando que sólo debían quedarse los dados de alta en Xalapa.



En los últimos días aquellas personas que trabajaban como apoyo vial se han acudido a la delegación, tal parece por tener interés por regresar a laborar como agentes viales, sin embargo se desconoce si estos reúnen loa requisitos que solicita la Dirección de Tránsito para que sean contratados.



Hay que mencionar que al ser grabe la situación económica en el estado esta situación podría prolongarse dejando más problemas en la ciudad nanchiteca e Ixhuatlan del Sureste. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

