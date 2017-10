Videovigilancia no inhibe a delincuencia en Papantla Tweet Papantla - 2017-10-06 21:31:00 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO A pesar de la instalación de cámaras de vigilancia en Papantla, no lograron inhibir a los delincuentes que asaltaron a tres alumnos de la Escuela de Bachilleres Oficial Papanteca (EBOP) y el robo a una compañía de telefonía e internet, ubicados en el centro de la ciudad.



Estos delitos los cometieron un día después de que el alcalde, Marcos Romero Sánchez y el director del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), Iván Santos Sánchez, inauguraran el servicio de videograbación como parte del programa de combate a la inseguridad en el municipio.



Aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este jueves, tres alumnos de la Escuela de Bachilleres Oficial Papanteca fueron asaltados por otros adolescentes mientras caminaban sobre la calle Centenario número 10 de la zona céntrica de Papantla; ubicados a escasos metros del Ayuntamiento.



Los delincuentes huyeron del lugar. Y fue hasta este viernes, cuando los Policías Municipales acudieron a la institución educativa para recabar datos sobre los rasgos físicos de los culpables, narró uno de los jóvenes, víctimas del atraco.



La noche del jueves pasado, a las 19:30 horas, otros tres asaltantes se introdujeron a la empresa "Megacable", ubicado en la avenida Nicolás Bravo del Barrio del Naranjo, para robar el dinero que los trabajadores reunieron de los cobros hacia los clientes.



En ese atraco tampoco hubo detenidos a pesar de que los elementos policiacos montaron un operativo. El gerente del negocio no supo explicar el monto de efectivo que les sustrajeron, pero aseguró que el dinero era considerable debido a que muchos usuarios aprovecharon el descuento por pago oportuno que aplicó la empresa.



El pasado miércoles 2 de octubre, Romero Sánchez presumió que su administración invirtió 14 millones 246 mil 93 pesos para equipar a los elementos, entregar uniformes, habilitar las cámaras de grabación, y asignar una patrulla y un camión, así como remodelar el edificio de la inspección de policía.



Todos estos beneficios - dijo en su discurso de aquel día- garantizarán el combate a los delitos como asaltos y robos que se cometan en el primer cuadro de la ciudad, denominada como Pueblo Mágico.

