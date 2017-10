Un calvario para conductores la carretera Acayucan- Soteapan

Alejandro Ceja / Agencia Imagen del Golfo2017-10-07-00:41:46 Acayucan El conductor del camión de pasajeros de los Azules de Acayucan, manifestó que en varias ocasiones ha sufrido daños la unidad por los malos caminos.

Conductores de taxis, urbanos, mixto rural, y automovilistas particulares, se quejan por el pésimo estado en que se encuentra la carretera estatal Acayucan – Soteapan, a la altura del Fraccionamiento Santa Cruz, de Soconusco aunado a la temporada de lluvias; de no ser por los ‘tapabaches’ el tramo sería intransitable.



El conductor del camión de pasajeros Azules de Acayucan, marcado con el número 24, con ruta hacia el Fraccionamiento Santa Cruz, manifestó a Imagen del Golfo, que en más de dos ocasiones ha sufrido daños en los muelles del camión.



“Está de la #$%$ el tramo y ahora en temporada de lluvia peor, no sé que espera el Gobierno Municipal o Estatal para arreglar esta carretera”, manifestó el conductor del camión número 24 al momento de transitar en lo que él consideró, casi un potrero.



Asimismo los conductores de mixto rural y taxis, manifestaron que desde hace años la carretera está para llorar sin que ningún nivel de gobierno se preocupe, pese a que esa vía de comunicación es de suma importancia principalmente para los productores de la Sierra quienes sacan sus productos a la ciudad.



El pasado mes de mayo del 2015, campesinos bloquearon esa vía de comunicación para exigir a las autoridades correspondientes la reparación de esa carretera, solo les dieron “atole con el dedo”.



Por fortuna, para ciudadanos optimistas como Abel Oliver Chávez, quien no tiene empleo, lo destrozado de la carretera le sirvió para auto emplearse en tapar los baches a la altura del rancho de “Los Condado” y así llevar el pan de cada día a su hogar.