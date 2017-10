En este 2017 van 12 reportes por maltrato infantil en Acayucan

Alejandro Ceja / Agencia Imagen del Golfo2017-10-07-00:37:02 Acayucan La Procuraduría Municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes realiza constantes pláticas para erradicar el maltrato infantil, explotación laboral y abuso infantil.

En lo que va del año, en Acayucan, la Procuraduría Municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, ha documentado al menos doce reportes de maltrato infantil, de los cuales dos, tuvieron que ser canalizados a la Fiscalía correspondiente, al ser confirmados.



Lo anterior manifestó Sergio Carreón Cándido, Procurador de la Defensa del menor, al ser entrevistado vía telefónica por Imagen del Golfo.



El licenciado manifestó que a dos meses de que finalice el año, han tenido doce reportes de maltrato en infantes, sin embargo primero se hace una investigación para constatar que si existe agresiones o maltrato.



“La mayoría de los reportes los recibimos a través de vecinos de alguna vivienda donde presuntamente existe maltrato, el problema es que no denuncian formalmente, cuando acudimos como autoridad, hacemos un análisis en la vivienda, nos entrevistamos con los padres y resulta que no existe tal agresión.



Debemos saber identificar que no es lo mismo maltrato infantil a que los padres en algún momento reprendan a sus hijos”, explicó el licenciado Carreón Cándido.



Los menores que sufren maltrato, tienen como padres adictos a alguna droga o bebida, en ese sentido también se les apoya a los adultos para que asistan a una clínica o área de psicología que brinda el DIF municipal.



“La edad de los menores que han sufrido maltrato, están entre los ocho y trece años de edad”, finalizó Carreón Cándido.



La Procuraduría Municipal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, es constante en las pláticas en las escuelas, con temas de maltrato infantil, abuso infantil, explotación laboral, entre otros.