Ex empleados de Sedesol en Coatza reclaman pagos

Ex empleados de la Subdelegación Coatzacoalcos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno del Estado, tomaron este viernes de manera simbólica las oficinas de esa dependencia ubicadas en la avenida Zaragoza 604 del centro de la ciudad, en demanda de que les paguen sus salarios y finiquitos por el tiempo laborado en esa dependencia, pues desde el pasado mes de abril fueron dados de baja y les quedaron a deber salario y viáticos.



Los quejosos dijeron que desde diciembre del año pasado fueron contratados en las oficinas de la Subdelegación de Sedesol en esta ciudad que está a cargo de la licenciada Rosalinda Tolentino Escayola para trabajar como encuestadores o promotores de la dependencia, ganando un salario de 3 mil 500 pesos quincenales más un pago cercano a los seis mil pesos mensuales por concepto de viáticos y alimentos cuando laboraban fuera de la ciudad y eran mandados a otros municipios.



Así estuvieron laborando hasta finales del mes de abril pasado, cuando por la cuestión de la veda electoral, les dijeron que quedaban de baja temporal y que se iban a reincorporar hasta el próximo mes de noviembre, por lo que la gran mayoría de ellos aceptó la baja, con la promesa de que les iban a pagar su última quincena de abril y sus viáticos.



Sin embargo el tiempo ha pasado y desde esa fecha los quejosos que son aproximadamente sesenta personas en su mayoría jóvenes, madres solteras y mujeres jefas de familia, no han recibido ni su salario quincenal y menos el pago de viáticos y por el contrario la contadora de la Subdelegación de nombre Rosalía Corro, sólo los trae a vueltas y más vueltas, diciéndoles que se esperen si quieren, pues asi es el nuevo gobierno del cambio y si no les gusta, pues que entonces le hagan como quiera.



Por lo anterior, el grupo de ex encuestadores inconformes se apersonaron ayer por la mañana en las oficinas de la Subdelegación de la Sedesol Coatzacoalcos ubicada en la avenida Zaragoza en donde fueron atendidos en primera instancia por la licenciada Rosalinda Tolentino, quien les dijo que las puertas de la dependencia siempre han estado abiertas para atender sus peticiones, pero que nadie se había presentado a solicitar sus pagos y les mencionó también que todos ellos sabían que el trabajo en esa dependencia iba a ser de forma temporal y así lo aceptaron, además de que todos los manifestantes eran gente que fue contratada por haber trabajado en la pasada campaña del licenciado Yunes Linares.