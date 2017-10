Oficializa Margarita Zavala salida del PAN; denuncia agravios de Anaya

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-06-23:00:06 Ciudad de México

Es oficial, Margarita Zavala renunció al Partido Acción Nacional (PAN), luego de 33 años de militancia, para competir como candidata independiente a la presidencia de México en 2018.



La coordinadora del equipo de Zavala, Fernanda Caso, entregó la renuncia en las oficinas del partido pasadas las 14:00 horas de este viernes 6 de octubre.

La exprimera dama dijo en un video a través de sus redes sociales que se va “sin rencor”, pero debe dejar el PAN porque no habrá oportunidad para competir por la candidatura del partido.



“Me voy sin rencor. Aquí crecí y aquí he pasado la mayor parte de mi vida. Me llevo al PAN en mi corazón y siempre seré panista”, dijo en su mensaje.



Señaló que “durante dos años pedí un método democrático, transparente y claro que se escuchara a los ciudadanos para tomar una decisión, pedí reglas, lo pedí en público y en privado (…) la respuesta siempre fue una evasiva”.



Aseguró que los órganos del partido están coptados por Ricardo Anaya a quien acusó entregar las decisiones más importantes de Acción Nacional – como es la elección de su candidato a la presidencia – a otros.



Denunció que las aspiraciones políticas de la militancia están subordinadas a las decisiones de la dirigencia.



La ahora expanista dijo que deja Acción Nacional pues para ser candidata independiente no debe pertenecer a algún partido político y el tiempo para registrarse se termina y aún no se conoce la forma en la que el PAN o el Frente Ciudadano (integrado también por el PRD y Movimiento Ciudadano) elegirán a su candidato.



“De no hacerlo quedaría impedida para participar en la contienda electoral”, añadió.



Zavala dijo en entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, que recibió “cualquier cantidad de agravios dentro del PAN” en los dos últimos años, pues no pudo ser diputada federal en 2015 ni obtener algún cargo dentro del albiazul.



La exprimera dama dijo que este martes se reunió con Anaya y éste le dijo “no habrá proceso interno en el PAN porque hay Frente (Ciudadano)”, fue entonces que decidió dejar el partido.



Zavala dijo que durante dos años buscó hablar con Anaya, “que no me diga que me buscó para el diálogo”.



El presidente del PAN respondió también a través de Twitter el mensaje de Zavala.



Expuso que aunque respeta la decisión de la exprimera dama “estoy convencido de que es una decisión equivocada”, pues dijo, su salida solo beneficia al PRI.



Dijo que si el PRI busca dividir a la oposición no lo logrará, pues el Frente Ciudadano está “fuerte y firme y va arriba en todas las encuestas”.



Sobre la elección del candidato presidencial, Anaya explicó que el método aún no está decidido “y no podemos modificar los tiempos que están en la ley, ni los del PAN, ni los del Frente”.



Los partidos tienen hasta el 13 de diciembre para registrarse ante el INE como una alianza electoral.