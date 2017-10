Tardarían 20 días en reparar deslave de un puente colapsado en Oaxaca; suspenden transporte férreo

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-10-06-22:45:47 Oaxaca

Entre 15 o 20 días podría demorarse la reparación del deslave de un puente colapsado cerca de Loma Bonita, Oaxaca, a consecuencia de las intensas lluvias en esa entidad, mismas que no han parado y provocaron la cancelación del traslado de carga ferroviaria del centro al sur del país en productos como polietileno, jarabe para refrescos, arena sílica, sosa caústica, entre otros.



Es preciso mencionar que el servicio quedó suspendido desde el miércoles al colapsar el puente San Miguel Obispo, en el municipio oaxaqueño de Loma Bonita, siendo la concesionaria Ferrosur la que comenzó los trabajos de restauración de forma intermitente, pues las lluvias no cesan.



De acuerdo a datos recabados por Diario del Istmo la interrupción por deslave se dio en el Distrito Paloapan, entre las estaciones Las Pinas y Benemérito Juárez, al colapsar un tramo de 18 metros de largo, produciendo un deslizamiento de 60 centímetros de ancho por seis metros de profundidad, por lo que al agua no sólo se arrastró el puente, sino cien metros de balasto de cada lado de la vía, mientras que 25 metros más adelante también desapareció una trabe por la fuerza de la corriente, razón por la cual Ferrosur suspendió el tránsito de trenes.



“Se llevan la mercancía a Tierra Blanca, de ahí a Puebla, Orizaba y Valle de México, pero obviamente el (traslado ferroviario del) polietileno está estancado, porque no se puede llevar la carga, aquí es uno de los puntos más críticos porque se puede decir que Coatzacoalcos es como el corazón por lo que baja del barco, en Orizaba es alto y no hay tanto problema, todo el problema es aquí en Coatza porque son los intercambios comerciales que hacemos con ellos”, confirmó en anonimato un empleado ferroviario.





PARALIZADO EL SERVICIO DE CARGA



Es preciso mencionar que de Coatzacoalcos a Mérida se traslada polietileno, varillas, artículos de línea blanca, jarabe para refresco, granos y rieles, aunque esta ruta estaría indirectamente afectada al no haber paso desde Oaxaca.



Sin embargo, de Coatzacoalcos hacia el Valle de México la situación se torna complicada, pues se trasladan productos petroquímicos como óxido de etileno, amoniaco, diesel, sosa y cloro, lo que ha provocado que en el municipio se detenga el traslado vía ferroviaria, por lo que empresas como Braskem-Idesa analizan alternativas para hacer llegar el polietileno a sus clientes nacionales, pues en el ámbito internacional la carga se envía vía marítima, incluso trascendió que Pemex podría enviar unidades terrestres para mover su mercancía, pues ésta no puede quedarse varada mucho tiempo.



“Nosotros no podemos recibir (mercancía) por el tramo que está deslavado, el tramo de Coatzacoalcos a Mérida se está afectando por la carga que viene del norte al sur de la república, como el Valle, Apizaco, Sonora, Tlaxcala… de Medias Aguas en adelante no podemos avanzar porque se queda parado el flete, todo se quedó en Coatzacoalcos”, puntualizó la fuente.



Ante dicha situación se permitiría el paso de vagones con poca carga como piedras, para así avanzar con la reconstrucción del tramo siniestrado.